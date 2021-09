HEA! Wetterskye by De Himrik

Yn De Himrik is de hiele simmer troch in ploech freonen mei moai waar oan it wetterskyen. Dat dogge sy op de Opsterlânske Kompanjonsfeart efter in trekker oan. It is spektakulêr om te sjen en ek net hielendal sûnder gefaar. Likegoed de trekkerrider as de wetterskyer moatte de kop der goed by hâlde. Der giet dan ek wolris wat mis.