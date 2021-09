VNO-NCW: "Wurkjouwer moat lykas by eveneminten nei prikstatus freegje meie"

De kwestje leit gefoelich, want it freegjen nei it wol of net faksinearjen of testen komt foar in oare groep minsken te ticht op it priveelibben en de yntegriteit fan it lichem.

Ien belied

"Iedereen heeft ook recht op z'n eigen privacy", fynt Dijkstra. "Maar het is wel gek dat we op bepaalde plekken een vaccinatiebewijs vragen en verplicht stellen, en dat op de werkplek niet mogen. We willen dat de overheid één lijn trekt."

Ungemaklike situaasje

Hy wiist op de skoallen, dêr't it tal besmettingen nei de fakânsje tanommen is. "De meeste mensen zijn gevaccineerd, maar nog twee miljoen mensen niet. Dat maakt dat veel bedrijven in een ongemakkelijke situatie komen, omdat men niet mag vragen of mensen getest of gevaccineerd zijn en men dat wel zou willen."