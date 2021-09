700 euro boete foar charterskipper nei oanfarring mei fiskerskotter boppe Surch

It charterskip farde krekt by it fiskersskip del en dêrby bruts de achterste mêst. De 26 opfarrenden kamen mei de skrik frij. Neffens de plysje joegen de skippers inoar de skuld. Ek de kantonrjochter fynt dat beide skippers skuld hawwe: se hiene foarkomme kinnen dat de skepen mei-inoar yn oanrekking kamen, troch de marifoan te brûken, de koers of de faasje oan te passen.

Doedestiids krigen beide skippers in boete fan 700 euro. De skipper fan it fiskersskip hat de boete fuortendaliks betelle, de Amsterdammer net. De rjochter bepaalt dat hy no noch 700 euro betelje moat.