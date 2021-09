RIVM: faksinaasjegraad yn Fryslân it leechst yn Achtkarspelen en Dantumadiel

Op de fjouwer Fryske Waadeilannen is de faksinaasjegraad it heechst. Dat is gjin ferrassing: de GGD Fryslân hat al geregeld sein dat de reewilligens fan de eilanners grut wie om har faksinearje te litten.

Mei in faksinaasjegraad fan 93 prosint is Skiermûntseach koprinner fan alle Nederlânske gemeenten. Dêrnei komme Skylge en It Amelân. Op de lanlike list stiet Flylân op it sechsde plak. Hielendal ûnderoan stiet Urk mei 23 prosint.