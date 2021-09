Kleaster Claercamp krijt monumintestatus én primeur

Mei sa'n paspoart krije de eigeners ynformaasje oer harren monumint. Der stiet ek yn hoe't se it bêst mei it monumint omgean kinne: wat kin wol en wat net? Dy paspoarten binne in nij inisjatyf fan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Grutste kleaster fan Fryslân

It kleaster kaam yn de tolfde iuw foar it earst foar yn de boeken. It wie it grutste kleaster fan Fryslân.

Koart foar 1165 kamen broeders fan in Frânske kleasteroarder nei de Geast. Dat wienen sistersiïnzers. Se bouden in kleaster op in terp fan fjouwer meter heech. Healwei de fjirtjinde iuw rûnen der sawat 700 mûntsen om en waard it terrein útwreide oant 60 bunder.