Ljouwerter nachthoareka docht mei oan protestmars Unmute Us

Ferdinand Klugt fan Bebida's hat de Horeca-Lwd Truck opset. Mei dy wein ride de Ljouwerter saken mei yn de protestmars yn Grins. Njonken Bebida's dogge ûnder oare Club RED, de Kantelaar en de Ouwe Stoep mei.

Op 24 augustus wie de earste aksje Unmute Us yn ferskate stêden. Omdat de oerheid dêrnei net reagearre op de oprop fan de evenemintesektor, komt der no in nij protest.

Gjin antwurden

"Dat uit de ivoren toren niet meer komt dan een uitnodiging voor een gesprek zien wij als een zwaktebod waaruit blijkt dat ze de antwoorden ook niet hebben", sei de organisaasje nei it earste protest. "Dit sterkt ons in onze overtuiging dat dit beleid gebaseerd is op willekeur."

Njonken Grins binne der protestmarsen yn Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht.