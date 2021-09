Hûzeneed makket kreatyf en wanhopich: op syk nei de gouden tip

It ferhaal fan de famylje Elzinga út Surhuzum stiet symboal foar in hiel soad minsken. Se wenje al jierren yn in hoekwenning yn Surhuzum en wolle no graach in eigen opknapwenning yn Kollumersweach of omkriten. "Mar as je dan opbiede moatte tsjin immen dy't 60.000 oant 70.000 euro mear betelje wol, dan steane je eins al mei 2-0 efter."

Om dochs in opknapwenning keapje te kinnen, brochten de Elzingas 1.300 briefkes fan doar ta doar, mei de hoop op in gouden tip. "Oant no ta ha we wol wat tips hân, mar meastentiids komt dy wenning dan ek fuortendaliks al op Funda en begjint de gekte wer", fertelt Jan Elzinga.

Sels mei dizze ludike aksje kaam it noch hieltyd net ta in keap.