Keninginne, Lou Reed en de Stones: beierdier nimt ôfskied nei karriêre fol mylpeallen

As it oan De Boer sels lein hie, wie er noch wol even trochgongen. Mar it pensjoenbelied fan de gemeente Grins is ûnferbidlik: as je de pensjoenleeftiid ha, moatte je ophâlde. "Mar tiden ha tiden", seit De Boer. "Op in bepaald stuit moatte je ophâlde."

Hy kin op in moaie karriêre weromsjen, wêryn't syn spyljen geregeld de hiele wrâld oer gong. Ferline jier noch, doe't De Boer fanwegen in tentoanstelling yn it Grinzer museum in seleksje fan Rolling Stones-nûmers spile. Frontman Mick Jagger dielde bylden op Instagram en Auke de Boer waard oerladen mei moaie berjochten.

De Boer spile ûnder oare Paint it Black fan de Stones: