Stichtingen lilk oer skrassen stêdebannen De Jouwer: "Wy binne besoademitere"

Yn 2019, doe't de freonskip mei Drolshagen in 50-jierrich jubileum fiere koe, waard it partnerskipsferdrach tusken de gemeenten wer fernijd. Letter kaam sels noch it fersyk fan de gemeente oft de doetiidske kommisje him omfoarmje woe ta in stichting, sa't it juridysk better regele wie en der mear kâns wie op subsydzje.

Stadichoan ôfbouwe

Boargemaster en wethâlders wolle de freonskip no tusken fiif en tsien jier skrasse. Dêr kin Kuindersma lykwols gjin begryp foar opbringe. "Dat is fansels idioat. Of je binne freon of je binne it net. Ik fyn it absurd." Kuindersma hat op sosjale media in poll útset en krijt nei eigen sizzen tal fan reaksjes. "Minsken snappe der hielendal neat fan."

Skrokken yn Drolshagen

Yn Drolshagen binne se ek skrokken fan it foarstel. "Ek om't sy der noch folle mear enerzjy yn stekke as it kolleezje hjir. Je wurde yn septimber 2019 mei alle egards ûntfongen en tekenje in freonskipsferdrach, mar je litte no net iens witte dat je foarnimmens binne om it op te sizzen."