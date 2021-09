Frysk ynspylboek moat nij talint makliker de blaaswrâld yn helje

Foar wa't op lettere leeftiid begjint mei it bespyljen fan in blaasynstrumint, wurdt faak it bekende 'reade boekje' brûkt. Mar neffens de minsken achter de inisjativen Nij Talint Orkest en Mienskipsorkest is dat boekje net mear fan dizze tiid.

De ferskes yn it boekje binne frij dreech en boppedat giet it om frij tsjerklike muzyk. It sleat faak net oan by de belibbingswrâld fan nij talint. Der wie dus net in soad geskikte muzyk foar dizze kategory minsken, seit Annewiep Bloem, dy't by it ta stân kommen fan it nije ynspylboek belutsen is.

Yn in ferlet foarsjen

By nij blaastalint yn Fryslân wie dus grut ferlet fan in better ynspylboek, om it spyljen fan muzyk ûnder de knibbel te krijen. Dêrom is it heft mar yn eigen hannen naam. Under de wjukken fan muzykútjouwer AM Music is der in boek gearstald. De nije nûmers binne skreaun troch Feike van Tuinen, Arend Gerds, Thom Zigterman, Meine Verbeek, Johan Postma en Andries Kramer.