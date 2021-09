Fillapark Lutsmond-Noord by Balk komt der net: mearderheid ried stimt tsjin

De gemeenteried fan De Fryske Marren hat de bou fan fillapark Lutsmond-Noord by Balk tsjinholden. In mearderheid fan de ried stimde woansdeitejûn tsjin. Der wie in soad ferset tsjin de plannen, sa waard der in petysje oanbean troch de fûgelwacht fan Balk dy't troch mear as 1.800 minsken tekene is.