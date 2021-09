Ljouwert yn de race foar Europeeske ynnovaasjetitel

Ljouwert makket foar it twadde jier op 'e rige kâns om in Europeeske ynnovaasjepriis te winnen. It giet om de 'European Rising Innovative City'-ferkiezing. Gemeente Ljouwert docht foaral mei fanwegen de spesjalisaasje op wettertechnology. Njonken de wetterkampus spylje ek de Dairy- en enerzjykampus mei.