Friezinne striidt foar omtinken moard op Munir yn 2004: 'Lit it net ferjierje'

Nettsjinsteande dat de moard op 7 septimber 17 jier lyn bard is, is der yn Yndonezië op it stuit in soad omtinken foar de saak. In protte minskerjochte-organisaasjes meitsje harren der yn de media hurd foar dat de saak fan aktivist Munir Said Thalib as politike moard beskôge wurdt, sadat der noch hieltyd ûndersyk nei plak fine kin.

Ynformaasje oer herfoarmings

Ek Ypie Boersma fan Reduzum freget hjir omtinken foar, út Nederlân wei. Yn it ferline hat se wurke foar in beliedsorganisaasje yn de polityk. Sa kaam se yn de kunde mei Munir , dy't doedestiids yn Den Haach wurke om ynformaasje te jaan oer de herfoarmings fan it Yndonezyske leger. De frou fan Munir waard sa in freondinne fan Boersma.