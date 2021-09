Sel- en wurkstraf foar frou dy't mem foar 100.000 euro bestiel

De 54-jierrige man krige woansdei in selstraf wan tolve moannen oplein, wêrfan sân ûnder betingst. De straffen binne lyk oan de easken fan it Iepenbier Ministearje (IM). It stel kaam begjin 2015 yn Ferwert te wenjen. Koart dêrnei ferhuze de doe 77-jierrige mem fan Helmond nei it doarp. Dêr wenne se tsjinoer har dochter en har skoansoan.

Bekentenis

Nei in pear moannen hie de mem gjin reade sint mear oer. It die bliken dat de fertochten har bankrekken yn koarte tiid leech helle hienen. It gerjochtshôf yn Ljouwert giet derfan út dat der goed 100.000 euro ferdwûn is. De dochter ûntkende alles yn de rjochtbank, mar yn it heger berop kaam se mei in bekentenis.

Se soe troch har eks, dy't skulden hat, ûnder druk set wêze. De man kaam net opdaagjen foar it heger berop. Hy is earder feroardiele foar oplichting. De man krige in swierdere straf om't er neffens it hôf gjin ferantwurdlikheid naam hat. In eardere wurkstraf fan 150 oeren ûnder betingst moat de man no ek noch útfiere.