Spesjaal apparaat moat swalkôffal út Ljouwerter grêften helje

It gefaarte is spesjaal makke foar binnenwetter lykas grêften en havens. It is yn Ljouwert ynstallearre by parkeargaraazje Hoeksterend, om't dêr in soad ôffal telâne komt.

Al it ôffal wurdt sammele yn in opfangbak en dêrnei recycle. It apparaat wurket op sinne-enerzjy. Bisten soene gjin lêst hawwe fan de masine, om't de skroef hiel stadich draait.

It giet foarearst om in proef fan acht wiken.