Wrâldferneamde portretten yn Fries Museum: "Ik wil ze eigenlijk niet meer kwijt"

'Icons: topstukken uit de National Portrait Gallery' lit skilderijen, foto's, bylden, printen en tekeningen sjen fan keunstners as Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck en Joshua Reynolds oant Andy Warhol en Marlene Dumas. Mar der is ek romte foar Fryske portretten.

Femke Haijtema, direkteur Tentoanstellingen en Publyk, is der tige grutsk op: "Ik wil ze eigenlijk niet meer kwijt! Ze passen hier zo goed. Het gaat erg over identiteit, een onderwerp waar wij ook voor staan."

Mei dizze wrâldferneamde tentoanstelling hopet it Fries Museum op krekt sa'n sukses as mei de tentoanstelling fan it wurk fan Alma Tadema, dêr't yn 2017 mear as 150.000 minsken op ôf kamen. Tadema is ek fertsjintwurdige yn dizze eksposysje: as dûbeldportret mei syn frou.