FIDEO: Neisimmer yn Fryslân

It moaie waar soarge foar in rige wachtsjende minsken foar it terras fan de beachklup. Dy rige wie der ek yn Grou by it Teehûs. Ek dêr siet it terras fol. Eigener Slump moat wol fol oan de bak. Om't de skoalfakânsje foarby is is der minder personiel beskikber. "Mar, dan rinne wy wat hurder."

Foar de oare minsken wie der woansdei mar ien ding fan belang: genietsje. En dat yn septimber.