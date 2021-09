Eigener De Spiker Ternaard hat COA oanbod dien foar opfang 160 Afganen

Doarpsplannen stean faai

Geertsje Schoorstra fan Doarpsbelang wist net wat se hearde doe't se lucht krige fan de plannen. "Wy stean mei mei de earen te klapperjen. Wy witte noch fan neat oer de krekte ynhâld fan de plannen, mar dit is net wat wy foar eagen hawwe."

"Der is beloofd dat De Spiker in soarchfunksje krije soe. Dêr binne ek plannen foar makke. As dy no net trochgean en in (tydlik) azc wol, dan krije we it nea werom. Wy sjogge leaver in lytsskalige wenfoarm foar âlderein lykas tasein", seit Schoorstra.

Keapbeding jildt mooglik net mear

Yn it keapbeding stiet dat de nije eigener rekkening halde moat mei de plannen fan it doarp. Mar it gebou is opnij fan eigener feroare. Doarpsbelang wit net oft de mooglike azc-plannen no noch juridysk oanfochten wurde kinne.