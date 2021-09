Waadsee offisjeel frij fan kontenerdielen MSC Zoe

Yn totaal leine der njoggentjin konteners yn de Waadsee. Dy binne no dus allegearre fuort. Yn de Noardsee lizze noch wol goed tweintich konteners, mar dêr wurdt net mear aktyf nei socht.

"Teoretysk soe it kinne dat dizze konteners letter noch yn de Waadsee telâne komme. Mar de kâns is grut dat se fier ûnder it sân lizze", seit Van der Meer.

Bliid

Nei goed twa en in heal jier is dit in spesjaal momint foar Rykswettersteat. "We kinne dit no ôfslute. Dat mocht ek wol ris nei sa'n lange tiid. It is in kwetsber gebiet en dêr moatte we sunich op wêze. We binne bliid dat de konteners no fuort binne", sa seit Van der Meer.