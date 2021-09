FrieslandCampina fiert 150-jierrich jubileum, útwreiding yn Warkum

By it fabryk yn Warkum waard woansdei de earste peal slein fan de útwreiding, want FrieslandCampina wol ek yn de takomst in belangrike rol spylje. Der komt net mear produksje, mar it wurdt wol duorsumer en feiliger.

FrieslandCampina begûn 150 jier lyn mei in pear boeren yn Noard-Hollân en no is it ien fan de grutste suvelkoöperaasjes yn de wrâld mei 17.000 leden en 24.000 meiwurkers. In hiele ûntwikkeling, seit Warkumer lokaasjemanager Tiede van der Velde.

"De skaalfergrutting is gigantysk en dat sil net stilstean. Dêr binne we mei dwaande. En ek om ús fabryk foar de takomst fleksibeler en duorsumer te meitsjen. Sa kinne we better ynspylje op de fraach fan de klanten en we kinne meardere molkstreamen ferwurkje."