RIVM: 138 nije besmettingen yn Fryslân, twa sikehûsopnamen

Yn Fryslân binne der yn de ôfrûne 24 oeren gjin stjergefallen fêststeld as gefolch fan it coronafirus. Der binne twa Friezen opnaam yn in sikehûs. Dat giet om in ynwenner fan de gemeente Noardeast-Fryslân en in ynwenner fan de gemeente Hearrenfean.