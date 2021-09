Grut tal Steatefraksjes fiert aksje yn Ternaard tsjin gaswinning

Demisjonêr minister Stef Blok jout grien ljocht foar de gaswinning. Neffens him kin dat, omdat der rekken holden wurdt mei it saneamde 'hand aan de kraan'-prinsipe: as bliken docht dat de boaiemdelgong troch gaswinning hurder giet as de oangroei, dan moat de NAM de winning stil lizze.

Te let

SP-fraksjefoarsitter Hanneke de Goede sjocht dat net sitten: "Als je bodemdaling constateert, ben je in feite al te laat. Dan is de bodem al te veel gedaald. De Statenfracties vinden dan ook dat er geen risico mag worden genomen in werelderfgoed Waddenzee."

De Steatefraksjes fan CDA, PvdA, FNP, GrienLinks, D66, Partij voor de Dieren en 50PLUS slute har oan by de SP. In grut tal fan dy fraksjes hat dizze wiken ek fragen oan Deputearre Steaten yntsjinne oer de plannen.

De aksje takom sneon is yn Ternaard. Twadde Keamerlid Sandra Beckerman (SP) fiert oan it begjin it wurd, wêrnei't de aksjefierders nei de boarlokaasje fan de NAM ta geane.

Blok nei Ternaard?

Dêr komme, njonken Beckerman, ek Henk Nijboer (Twadde Keamerlid PvdA), Frank Petersen (Waadferiening), Hans van der Werf (Fryske Miljeufederaasje), Monique Plantinga (Tsjingas), Anna Anjema (Fêste Grûn), Sjoerd Keizer (riedslid S!N) oan it wurd.

De SP hat ek deputearre Douwe Hoogland útnûge foar de aksje. Dy lit witte dat er it goed fynt dat der aksje fierd wurdt en it lûd fan de boargers heard wurdt. Foar himsels sjocht Hoogland lykwols in oare rol weilein: hy wol op bestjoerlik nivo mei ûnder oare Den Haag sykje nei oplossingen.

De ferwachting is dat Stef Blok moandei sels ek nei Ternaard komt. As dat it gefal is, krijt er in spandoek oerlange dêr't alle aksjefierende partijen op steane.