De tank dy't gjin tank wie: strâne legerwein op A7 is 'militêre taksy'

It is yndie gjin tank, mar in soart pantserwein om militêren nei it front te bringen en se wer op te heljen, leit kapitein Patrick van Aalderen fan de 43ste meganisearre brigade út Havelte út. In soad 'taksy foar militêren mei folle bepakking', sa jout er ta.

Der sit in kanon op, dus dizze legerweinen kinne sjitte as it moat. It ferskil mei in tank is dat dy folle grutter is, seit Van Aalderen.

Oefening yn Grinslân

De strâne pantserwein wie ûnderweis fan de lânmachtbasis Oirschot oer Darp by Havelte nei Zoutkamp yn Grinslân. It leger is dwaande mei in oefening yn it gebiet Marnewaard/Winsum. De legerweinen ride op de iepenbiere dyk, omdat dat ek oefene wurde moat.