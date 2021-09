Gjin hege kaden, mar âlderwetske sânsekken moatte Aldeboarn beskermje

Dwers troch Aldeboarn rint it rivierke De Boarn. Bûten it doarp is de wetterkearing heech genôch, mar yn it sintrum - oan de Westein en Weaze - net. Ferheegje kin dêr net, want dat kin hûzen skansearje. Boppedat soe it in soad jild kostje. It giet om in stik fan 200 meter dat net beskerme is.

Dêrom is ôfpraat dat der altyd folle sânsekken klearstean moatte om by heech wetter de kade tydlik ferheegje te kinnen, as der wetteroerlêst driget. "De plannen steane hiel moai op papier", seit Pier Schaper fan Wetterskip Fryslân. "Mar we moatte ek sjen oft dy plannen yn de praktyk wurkje."