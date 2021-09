De toan fan Froukje Sijtsma: "Tsjingas"

It fracken fan de grûn en it winnen fan gas moast stilset wurde. En it duorre lang, mar eintsjebeslút die it fertuten. Minister Wiebes fan Ekonomyske Saken sei ta dat hy de gaskraan yn Grinslân tichtdraaie soe. En dat barde úteinlik hurder as ferwachte. Mar de langjierrige leveringskontrakten fan Nederlânsk gas oan it bûtenlân, dy waarden net ferskuord.

Fan it simmer prate ik as ferslachjouwer mei ferûntrêste foarsitters fan de doarpsbelangen fan Suwâld en Wierum. Likegoed Vermillion as de NAM hawwe koartlyn tastimming krigen fan de minister om de kommende tritich jier opnij op ferskillende plakken yn Fryslân miljarden kúb gas te winnen. De doarpsbewenners binne poer, de gemeenten wolle it net lije, de provinsje jout tsjinlûd, de Commissie Mijnbouwschade leit negative advizen del. En dochs giet it oan

Dizze ûnmacht fan boargers wurdt hiel moai fertolkt yn it bombastyske teäterspektakel Noord dat ferline wike yn Grinslân yn premjêre gie. Mei muzyk, sang, dûns en fisuele projeksjes op in grut skerm set de Fryske produsint en regisseur Geke Hoogstins in yndrukwekkend stik del oer de wanhoop yn Grinslân. En dêr kinne wy yn Fryslân fan leare.

Noord giet oer in doarpke dat ferlamme wurdt troch ierdskuoddingen. De gaswinning wurdt net ekplisyt neamd, mar dat kinne je sels maklik ynfolje. De haadrol fan it famke Menke wurdt spile troch musikalsjongster Esmee de Boer fan Wurdum. Har heit yn it stik is psychysk oan de ein nei jierren fan korrespondinsje mei oerheid en autoriteiten oer de skea yn harren doarp. De grouwe multomappen op tafel binne it symboal fan syn folsleine útputting. De hiele húshâlding is ûntwricht, de wenning ûnbewenber ferklearre.

In goeie freon fan Menke bliuwt striidber. Yn syn kompjûtersintrum hâldt er by hoe heech't de ierdskuoddingen skoare op de skaal fan Rigter. Menke besoarget ûnderwilens it nijs yn it doarp. Op sneons bringt sy de kranten del, ek by in stokâlde boer. Syn pleats is folslein ferrinnewearre troch de skuoddingen, mar hy hat allinnich mar each foar de grûn dêr't syn ynleave frou yn begroeven leit. Elts yn it doarp makket him op syn eigen wize drok om it no en de takomst.

De Amsterdamske sjoernalist Frank bringt in besite oan de regio om foar de lanlike telefyzje ferslach te dwaan fan problematyk yn de perifery. En dan giet alles faaljekant mis. In gigantyske ierdskuodding set it doarp op de kop. De pleats fan de âld boer ferdwynt dêrby mysterieusk fan de kaart. De autoriteiten dogge it foarkommen as is der neat oan de hân: de pleats hat nea bestean en de identiteit fan de boer is yn gjin inkeld register werom te finen.

Mar Menke en har freonen witte wol better, en ek de sjoernalist út de Rânestêd, dy't fansels in eachje op Menke hat, kin net langer weisjen fan de skrinende situaasje yn it noarden.

Yn Noord wurdt dúdlik hoe't de ierdskuoddingen in lytse mienskip útputte, hoe't minsken opbrekke en hoe't de wierheid ferfoarme wurdt om't oare belangen folle mear prioriteit hawwe. Moatte je as bewenners weisjen, wachtsje hoe't alles misgiet en it berjocht dat je hûs ûnbewenber ferklearre wurdt mar ôfwachtsje?

It is eins ûnfoarstelber dat it frackingsproses en de gaswinning yn Fryslân sûnder lûd protest út ús provinsje wei no hjir samar fierder yn gong set wurde sil. En dat wylst we witte wat foar ferskriklike gefolgen de gaswinning hat foar huzen, pleatsen en iuwenâlde tsjerken. Om fan de psychyske skea by de minsken noch mar te swijen.

Litte wy dan no Fryslân, mar ek Drinte en de Achterhoek samar as twadde fioel spylje yn it orkest fan ús regear? Fine wy it gewoan prima dat Fryslân en de oare provinsjes yn de perifery aanst de tastannen yn Grinslân ien op ien oernimme? Want ek al giet de gaskraan dêr no ticht. De problemen fan wankele wenningen en opbaarnde minsken binne noch lang net út sicht. Wêr is it Fryske fjoer? Litte wy it hjir mei ús allen safier komme of pakke wy ús fakkels no en jouwe wy mei ús allen flink tsjingas?"