Swart, wyt, skattich en bedrige: twa gordelvari's nei Ljouwert

It giet net goed mei de soart en mei de natuer op Madagaskar, seit bistefersoarger William Kreijkes fan AquaZoo. "Er worden veel bomen gekapt, onder andere voor landbouw, waardoor de gordelvari zijn leefgebied verliest. Daarnaast worden ze gevangen voor hun vlees of om als huisdier gehouden te worden."

Utstjerren foarkomme

In Europeesk fokprogramma moat derfoar soargje dat de bisten net útstjerre. Yn de bistetunen komt dêrom in reservepopulaasje. "Het doel daarvan is om niet alleen te zorgen voor nakomelingen, maar ook om goede opvang te bieden aan mannen- en vrouwengroepen. Door een plek te bieden aan Babakao en Aramis dragen wij bij aan dit programma."