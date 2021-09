Kommissaris Brok nei oerlis op fersyk fan it Ryk: "Fryske gemeenten ree om flechtlingen op te fangen"

Kommissaris Brok formulearret al foarsichtich as it om dit ûnderwerp giet. Hy seit: "It hat bliken dien dat in grut part fan de Fryske gemeenten yn begjinsel best wol prate wol mei it COA oer modaliteiten fan opfang. Dus dat is wol prematuer, mar der is wol in basishâlding dat de boargemasters sizze: op himsels soene wy wol prate wolle."

Petearen mei COA

It COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) sil op koarte termyn prate mei de gemeenten dêr't it reëel is om ta in ôfspraak te kommen, jout Brok oan. "Dat dogge sy yn it hiele lân. Yn oktober folget in nije rezjygroep, foar dy tiid moat ik in brief mei myn analyze weromstjoere oan de minister."

Afganistan en trochstream

It fersyk oan de gemeenten hat net allinne mei Afganistan te krijen, fertelt Brok. "Der binne op dit stuit in tal problemen. It earste is dat minsken dy't in status krigen hawwe en yn in azc wenje, net trochstreame kinne. Dy plakken bliuwe beset en dat betsjut dat nije minsken dy't nei Nederlân komme gjin plak krije kinne. En it twadde is dat wy sjogge dat de tastream fan flechtlingen nei Europa ynkoarten wer tanimme sil."