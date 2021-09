Snitser follyballer Bennie Tuinstra nei Turkske topklup Ziraat Bankasi

It follybalbûn meldt dat Tuinstra op advys fan Technysk direkteur Joop Alberda keazen hat foar de Turkske klup dêr't topspiler Wouter ter Maat ek by sit. Earder dit jier makke Tuinstra noch de oerstap nei it Dútske Helios Grizzlys Giesen, nei't er earst spile foar follybalklup Lycurgus yn Grins.

Neffens Tuinstra wurdt syn kontrakt by de Dútske klup tusken alle partijen ôfhannele. De Turkske klup Ziraat keapet it kontrakt fan de follyballer by Giesen ôf. "Iedereen zet zich in voor mij, dan vind ik het wel fair om zelf iets in te leveren", seit Tuinstra.