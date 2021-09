Befeiligingsbedriuw Kooi wint ûndernimmerpriis

Pieter Kooi hat in soad betsjut foar it bedriuw, seit finansjele man Marco Banning. "Hy is de oprjochter, hy hat de kultuer makke. Hy is mei 1 systeem begûn, we ha no 2.500. We gunne it Pieter fan herte, nei alve jier hartstikke hurd wurkjen."

Dat der in nije CEO komt, betsjut net dat Kooi fuort giet. Hy bliuwt by it bedriuw belutsen, fertelt er sels: "Mar wol mear op de achtergrûn. Ik krij in frije rol op produkt- en merkûntwikkeling."