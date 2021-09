Befeiligingsbedriuw Kooi fan Drachten is Fryske ûndernimming fan it jier

De ferkiezing is nei de earste edysje yn 1989 útgroeid ta in jierlikse tradysje. De sjuery bestie dit jier út de ûndernimmers Jennifer Westers, René de Heij en Jan Baljeu (de winner fan ferline jier). Organisaasje leit yn hannen fan in spesjale stichting. De finale waard dit jier op It Hearrenfean holden.

Kooi is spesjalisearre op it mêd fan befeiligingen. Dan giet it bygelyks oer kamera's en oare deteksjewizen by terreinen en opslaggen. It bedriuw is yn 2010 oprjochte en hat mear as 130 meiwurkers. Kooi is aktyf yn 20 lannen yn Europa en hat ek fêstigingen yn it bûtenlân.