Van den Belt hopet dat Booy oer 'niet al te lange termijn' werom is by Cambuur

Finansjeel direkteur Gerald van den Belt hat nei de ynfarkt de taken fan Van den Belt earst oernaam. It wie wol efkes skrikke, jout hy ta. "Omdat het een collega is waar je dagelijks mee samenwerkt. Gelukkig ging het na een paar dagen al een stuk beter, toen was de acute zorg er niet meer. Maar voor ons als club gaf het wel veel stress en gedoe op een moment dat wij het al druk hadden."

Fluch opknapt

Dochs gie it al wer reedlik rap de goeie kant op. Begjin augustus koe hy it refalidaasjesintrum ferlitte. "Gelukkig hebben we een netwerk en kon ik Foeke na een paar weken al weer wat lastigvallen met vragen over Cambuur. Dus het is niet zo dat hij al die tijd helemaal afwezig is geweest. De laatste weken hebben we veel contact."

Del foar kofje

Woansdei komt Booy by Cambuur del foar in bak kofje, seit Van den Belt. "We zijn hartstikke blij dat het goed met hem gaat. We hopen dat hij over niet al te lange termijn weer terugkeert. Op de eerste weken na hebben we het denk ik goed opgepakt. We zijn nooit in paniek geraakt. Maar vanzelfsprekend spreek ik de wens en hoop uit dat Foeke weer snel terug is."