Jonge scooterdief op 'e died trappearre yn Drachten

De scooter dy't hy stelle woe stie sûnder stjoerslot foar in winkel. Doe't de eigeneres fan de winkel seach dat de jonge de scooter stelle woe, hat se him oansprutsen, wêrnei't de fertochte fuort flechte.

Twa froulju giene efter de dief oan. Se makken foto's fan de jonge fertochte en giene dêrnei werom nei de lokaasje om te melden dat de dieder him yn it Thalenpark ferskûle hold.

In boarger gie nei it park om de dief oan te sprekken, mar de jonge gie der op 'e nij fan troch. Dizze kear flechte hy in wenwyk yn. Nei in koarte efterfolging koe de boarger de scooterdief oanhâlde op de Tijen en oerdrage oan de plysje.

De jonge is oerbrocht nei it plysjeburo. Der wurdt him dieverij en fernieling fan de scooter as lêst foarlein.