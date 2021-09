Sherida Spitse werom yn Oranjeseleksje nei blessuere

Spitse moast krekt foar de Olympyske Spelen ôfheakje fanwegen in blessuere oan de knibbel, dy't sy ein july op in training oprûn. "De olympische droom valt voor mij nu in duigen", sei Spitse doe. It wie fuort dúdlik dat it opknappen wiken duorje soe.

De Oranjefroulju waarden op de Spelen yn Tokio yn de kwartfinalen útskeakele troch de Feriene Steaten nei strafskoppen.