Opknapwurk oan monumintale Bonifatiustsjerke fan Aldeberkeap

De toer fan Aldeberkeap stiet op dit stuit yn de stegers. It wurk wurdt dien yn opdracht fan de Protestantske Gemeente Alde- en Nijeberkeap en de Stichting Instandhouding Bonifatiuskerk Oldeberkoop (SIBO). Dy stichting is oprjochte om't de tsjerkegemeente te lyts is om de kosten fan it erfgoed te dragen.

Ien fan de âldste tsjerken yn it súdeasten

It godshûs fan Aldeberkeap is in Ryksmonumint: it âldste part fan it gebou is al yn de 12e iuw boud yn romaanske styl. Dêrmei is it ien fan de âldste tsjerken yn it súdeastlike part fan Fryslân. Yn de rin fan de jierren hawwe der wol ferskate ferbouwingen folge.

Yn 2007 binne der noch balken ferfongen om't sy oantaast wiene troch de bûnte kjifkrobbe, it ynsekt dat der koartlyn ek foar soarge dat de tuorren fan Boalsert en De Jouwer oanpakt wurde moasten.