Omlizzende doarpen wiis mei it wurk oan de beekdelling fan De Lende

Oant no ta hie de lânbou in grutte rol yn de omjouwing, mar it wetter krijt aanst mear frij spul. "De beide polders meitsje wy yn iepen ferbining mei De Lende", seit Smit. "Sa kin it wetter makliker tagong krije. It wetterpeil wurdt dêrtroch heger. Oant no ta waarden de polders bemealle foar de lânbouwers dy't der sieten. Mar no't dy fuort binne, kinne wy dy gemalen útskeakelje."

Natuernetwurk fan gebieten

It gehiel wurdt ynrjochte yn it ramt fan Natuernetwurk Nederlân. "Der binne ek al in tal dielgebieten klear: de Catspolder by Wolvegea en de polder IJkenverlaat. En by De Hoeve is ek in dielgebiet klear. Dêr hawwe wy ek al maatregels foar it opnij maënderjen fan De Lende naam."