WEROMBLIK: Dit wie de besite fan de kening oan Boalsert

De kening mocht it gebou offisjeel iepenje. Yn de sintrale hal hat de kening in tekst fan de bekende Fryske skriuwer Gysbert Japicx ûntbleate: Wa't tiid net brûkt, dy't tiid ûntgliidt, ûntfljocht, ûntdûkt, men wurdt se kwyt.

Kening Willem-Alexander wie benammen ûnder de yndruk fan de flinke put dy't de stêd hân hat mei it opknappen fan de stedhûstoer, dy't flink oantaast wie troch de bûnte kjifkrobbe. Boargemaster Jannewietske de Vries fan Súdwest-Fryslân is wiis dat der no lang om let in ein kaam is oan de lange oanrin nei de realisaasje fan it sintrum.