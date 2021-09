Provinsjebestjoer neamt fallisemint Thialf 'mooglik mar tsjuster' senario

Thialf kin gjin nije ôffallers ferneare. Komme dy der dochs, dan sille de oandielhâlders it faillisemint oanfreegje moatte. Dat soe in fiasko wêze foar de Provinsje Fryslân, nei 15 jier aktive ynset foar it nije Thialf.

"Je kinne der fanút gean dat de provinsje alles op alles sette sil om dat te foarkommen", seit polityk ferslachjouwer Onno Falkena.

Oare senario's

Yn it brief oan de steaten sketse deputearre steaten ek geunstiger scnario's. Yn it gefal dat de sinnepanielen wer oan kinne - nei in oanpassing fan it dak foar 4 ton - en ek it Ryk bydraacht oan de kosten foar grut ûnderhâld, sjocht de takomst fan Thialf der wer in stik better út.

Je soene dan sels sjen kinne nei it ferbreedzjen fan de topsportfunksje fan Thialf mei sporten as shorttrack en keunstriden.

De provinsje wol dêr lykwols allinnich mei oan de slach as earst de finansjele basis fan it iisstadion sûner en wisser wurdt. Mar it kin ek noch goed komme mei it iispaleis, as yn alle gefallen in pear fan de finansjele problemen oplost wurde.

Rapport Eringa

Yn april presintearre Pier Eringa in rapport mei mooglike oplossingen. Doe waard bekend dat KNSB en NOC/NSF wol bydrage wolle oan Thialf. It eksploitaasjetekoart waard dêrtroch lytser.