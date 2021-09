Psychyske help foar learlingen op it Liudger nei in drege coronatiid

Aukje Zuidema stiet alle dagen klear foar de bern. Se fiert petearen mei se en learlingen dy't yn psychyske need sitte kinne by har terjochte. Sy hat it smoardrok op it sprekoere, net alline yn Burgum, mar sy sil ek nei de lokaasje yn Drachten. "Ik bin der wol fan skrokken dat it der safolle binne."

Isolemint yn stee fan inoar opsykje

De coronakrisis hakt der yn by de jongelju dy't no wer mei syn allen nei skoalle meie. Hiel lang mocht dat lykwols net en dat wie foar de learlingen tige swier. Dêr hawwe se noch lêst fan. "It binne minsken yn in leeftiid dat je inoar opsykje wolle en dat mocht net. Dy binne yn in isolement rekke."

Wiis, mar wol wenne

Yn klasse trije fan it vwo sitte de freondinnen Nica en Karin. Sy binne bliid dat alle learlingen wer wolkom binne op skoalle, mar dat is wol wennen. "Ik vind het fijn dat iedereen weer naar school mag, maar het is soms wel erg druk in de klas," seit Nica de Jong.