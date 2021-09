Man rydt mei gniisgas op A7; plysje fynt 'fertochte telefoans' by oanhâlding

De plysje meldt dat in flybertest útwiisd hat dat de man mooglik ûnder ynfloed wêze soe fan kokaïne, methamfetamine, amfetamine en THC. In bloedtest moat no dêr noch útslutsel oer jaan.

Djoere telefoans

Doe't plysjes ter hichte fan Drachten de auto fan de man kontrolearren, foel it op dat der twa djoere telefoans yn leine, iPhones fan mear as 1.000 euro, nij yn de ferpakking. De man sei fuortendaliks dat er de telefoans op ynternet kocht hie, mar koe der fierder neat oer sizze, seit de plysje.

De plysje seach dat de beide telefoans itselde IMEI-nûmer hiene. Dat is ûnmooglik, seit de plysje, omdat alle telefoans in unyk nûmer ha.

Bedroch

It IMEI-nûmer kin brûkt wurde om de telefoan te identifisearjen. It is in kode fan 15 sifers, dy't by in spesifyk tastel heart. De provider kin it bygelyks brûke om it tastel te blokkearjen.

De plysje hat de telefoans yn beslach naam, en nei de fertochte rint no ek in ûndersyk fanwege bedroch.