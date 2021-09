Operaasje Fryske Flagge: Jorrit de Jager socht de kalmte fan Yslân op

Yn 2007 folge wer in grutte feroaring: Jorrit ferhuze nei Amearika om yn South Carolina in oplieding ta beropspiloat te folgjen. Spitigernôch krige de fleanbrânsj doe grutte klappen troch de ekonomyske krisis, wêrtroch't de plannen om safolle as mooglik te fleanen net slaggen.

Frou moete by de kassen

Syn frou Elva hat Jorrit moeten by it wurk yn de kassen. It gie min ofte mear op oantrúnjen fan de sussen fan har en de frou fan de baas. Yn 2008 troude it pear. Doe't it piloate-aventoer net slagge, binne Jorrit en syn frou nei Noarwegen gien om de oplieding noch wol ôf te meitsjen.

Yn 2011 ferhuze it pear wer foar in jier nei Nederlân. De ferhierder woe it hûs sels brûke, dus sy hiene in nij plak nedich. Yn Yslân wie op dat stuit gjin wurk te finen en dêrom makken sy de kar om efkes werom nei Nederlân te gean. In jier letter reizgen se wer ôf nei Yslân, en dêr wenje sy noch hieltyd.

In frij hûs yn Árskógsanður

Jorrit koe wer yn de kassen oan de gong en fan it wurk út hiene sy ek in hûs beskikber. Letter kochten Jorrit en Elva in eigen wente. Op dit stuit wurket Jorrit as postrinner en parttime as ynstrukteur by in fleanskoalle. "Ik haw no in Yslânske frou en wy wenje no mei trije hûnen by Árskógsanður. Wy hawwe der in stik tún omhinne, op in healoere riden fan de stêd." Yn de frije tiid mei hy graach bier brouwe.

Tegearre hawwe se gjin bern, mar Jorrit syn frou hat in soan en dy studearret yn Reykjavik. De famylje fan Jorrit wennet noch om Snits hinne. Dêr hat er in soad digitaal kontakt mei. Echt byinoar komme bart net sa faak, om't de reis nei Yslân wol djoer is.

Wol fier by de famylje wei

"Fansels mis ik de famylje wol", seit Jorrit. "Ik wol net sizze dat ik Fryslân alle dagen mis, mar wol geregeld ris. Hjir lizze bergen om je hinne, dêr't it fjord tusken leit. Moarns betiid kinne je net de sinne opgean sjen, lykas yn Fryslân. Want de sinne moat efter in berch wei komme."

Dochs fynt hy it noch alle dagen 'machtich' yn Yslân. Hoewol't it kâld klinkt, foel dat de ôfrûne wiken wol ta. "It is fielt no wer foar it earst wat fris oan, mar de ôfrûne wike hat it wol flink boppen de 20 graden west. Dat is hiel heech foar Yslânske begripen."