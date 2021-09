RIVM meldt 120 nije besmettingen yn Fryslân

Yn Fryslân binne der yn de ôfrûne 24 oeren gjin stjergefallen fêststeld as gefolch fan it coronafirus. Der is ien Fries opnaam yn in sikehûs. Dat giet om in ynwenner fan de gemeente Weststellingwerf.

20 coronapasjinten yn de Fryske sikehuzen

Neffens it Acute Zorgnetwerk Noord Nederland lizze der op dit stuit tweintich pasjinten mei it coronafirus yn de Fryske sikehuzen. Fan har lizze der seis op de intensive care en fjirtjin op oare ôfdielingen. Yn de trije noardlike provinsjes giet it yn totaal om njoggentjin pasjinten op de intensive care en 27 pasjinten op oare ôfdielingen.

Tal pasjinten mei corona yn de Fryske sikehuzen (komt de grafyk net goed yn byld, klik dan hjir):