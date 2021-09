Tristan Bangma krijt Chapeaubyldsje foar paralympyske titel

Alle Nederlânske goudemedaljewinners fan de Paralympyske Spelen foar it earst goud wûnen, binne riddere. De atleten dy't op eardere Spelen alris goud wûn hienen, krigen it Chapeaubyldsje. Bangma syn piloat, Patrick Bos, is beneamd ta ridder yn de Oarder fan Oranje-Nassau.

Bangma pakte yn Tokio de titel op de 4 kilometer efterfolging op de baan. Fiif jier lyn, yn Rio, wûn Bangma goud op de tiidrit fan 1 kilometer, ek op de baan.