GAVC stapt yn jubileumjier oer fan snein nei sneon

Doe't de plannen der trije jier lyn leine, hie GAVC by in oerstap nei de oare spyldei op in folle leger nivo begjinne moatten. De KNVB hat de regels feroare, wêrtroch't klups by in oerstap op itselde nivo bliuwe meie. Yn it gefal fan GAVC is dat de twadde klasse.

Foarsitter Nicolai wie nerveus foar de ledegearkomste. "Ik heb bijna geen hap binnen gekregen vandaag, ik was doodzenuwachtig. We doen dit werk in het belang van de club."

Fan de 44 leden stimden 30 foar de oerstap nei de sneons. "We hebben een brede steun gekregen", seit Nicolai. "Er was ook veel jeugd, daar doen we het voor. Ik ben blij dat we het gehaald hebben, anders zou ik niet weten hoe we verder moesten."

Past yn in trend

De lêste jierren binne folle mear klups dy't de oerstap makke ha. Under oare VV Hearrenfean, VV Zwaagwesteinde, SC Bolsward, Harkema-Opeinde, UDIROS, VV Burgum (nei in fúzje) holden op mei prestaasjefuotbal op snein.