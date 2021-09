Spoarbrêge stikken: even gjin treinen tusken Ljouwert en Akkrum

Om twa oere hinne melde ProRail dat de brêge noch hieltyd net iepen kin foar it skipfeartferkear. It giet om de HRMK-brêge oer it Van Harinxmakanaal by Ljouwert.

Der binne de lêste tiid geregeld problemen mei spoarbrêgen. Ientsje by Frjentsjer wie fersakke, wêrtroch't dêr ferskate kearen fertraging wie.

In spoarbrêge oer it Van Harinxmakanaal yn Ljouwert soarge ôfrûne simmer ek in pear kear foar problemen. Dat wie de brêge foar it spoar rjochting Harns. Tiisdei gong it om in oare spoarbrêge oer it Van Harinxmakanaal.