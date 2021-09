Ban Ki-moon moat wachtsje op de kening: healoere fertraging

De byienkomst mei Ban Ki-moon yn Ljouwert is in healoere letter begûn as de bedoeling wie. It programma wie om it middeisoere noch hieltyd oan de gong.

Kening Willem-Alexander wie tiisdeitemoarn ek yn Fryslân, by de iepening fan it kultureel sintrum De Tiid yn Boalsert. Neffens ferslachjouwer Onno Falkena wie de kening dêr earder as fan tefoaren oankundige waard, en is er dêr ek langer bleaun.