Klimaatprofessor: "Komst Ban Ki-moon is symboalpolityk"

"Sa'n oerstreaming helpt om de minsken yn Grins en Rotterdam by de les te hâlden", seit Vellinga. Yn Grins en Rotterdam sit de organisaasje fan Ban Ki-moon, dy't him dwaande hâldt mei de klimaatferoaring.

Yn de bus

Nederlân kin it klimaatprobleem net allinne oplosse, seit Vellinga. Sina en India binne sa grut, dat de kaai yn dy lannen leit.

"We sitte mei syn allen yn de bus, en Sina sit oan it stjoer. Wy sitte achteryn, en moatte de sjauffeur te freon hâlde. De ruten plakke we ticht, want it wetter komt omheech. En wilens moatte we mar hoopje dat de sjauffeur it ravyn net yn rydt."

Juridyske plicht

Hielendal neat dwaan, is gjin opsje, seit Vellinga. "It is in morele plicht, en miskien ek wol in juridyske plicht, om oare lannen te helpen."

"Nederlân is lyts. We moatte de eigen tún op oarde hâlde. Mar we binne ôfhinklik fan oardel miljard Sinezen en in miljard Indiërs. Dat fielt fansels net sa lekker. Mar as sy neat dogge, dan fersûpe we."