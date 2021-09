Ljouwerter Walrus hat it bêste terras fan Fryslân

In sjuery beoardielet de terrassen. Alle terrassen binne yn twa rondes besjoen troch in faksjuery. De sjuery fûn it terras fan Brasa yn Purmerend it bêste terras fan Nederlân.

By de foarige ferkiezing, yn 2019, waard it terras fan Nes Café (It Amelân) as bêste beoardiele fan alle Fryske terrassen. Yn de list fan 2021 stiet op 'e nij in Amelanner terras. Dêrnjonken steane terrassen yn Dokkum, Snits en Harns yn de list.