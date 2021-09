Ban Ki-moon yn Ljouwert: klimaat as reade tried troch karriêre

Mei Ban Ki-moon as haadgast profilearret Campus Fryslân, in ôfdieling fan de Ryksuniversiteit Grins, him as in ynstelling dy't foaroprinne wol yn it debat oer klimaatbelied en duorsume ekonomyske ûntwikkeling. De Koreäan hat him de lêste desennia jilde litten as ien fan de wichtichste tinkers en inisjators op dat mêd.

Sa wie ien fan Ban syn earste inisjativen nei syn oanstelling as sekretaris-generaal fan de VN it organisearjen fan in klimaattop op Bali. Dy top ferrûn muoisum. Belangrykste ôfspraak wie in 'rûtekaart' rjochting nije ûnderhannelingen.

Oarloch as reden om by Feriene Naasjes oan de slach te gean

Ban begûn yn 2007 as heechste baas by de Feriene Naasjes. Foar syn tiid as sekretaris-generaal wie Ban minister fan bûtenlânske saken en hannel foar Súd-Koreä. Yn dy rol hie er al sûnt 1975 kontakten mei de Feriene Naasjes. Yn 2007 waard er de opfolger fan Kofi Annan as sekretaris-generaal.

Ban waard berne yn 1944, in tiid fan oarloch. "Ik seach dat de Feriene Naasjes myn lân holpen mei de weropbou nei de oarloch", sei er. "Dat hat my derta set om ek oan it wurk te gean yn dizze wrâld."

By syn oantreden as sekretaris-generaal hie er in pear doelen foar eagen. "Ik wol dat dizze organisaasje wichtige en konkrete resultaten berikt dy't wrâldfrede, ûntwikkeling en minskerjochten befoarderje."

Klimaatferoaring as reade tried

Klimaatferoaring rûn as in reade tried troch Ban syn tiid by de Feriene Naasjes. Doe't er begûn, seach Ban net in soad beweging yn de wrâld om der wat oan te dwaan. Ien fan syn prioriteiten wie om wrâldlieders mei te krijen om it opwaarmjen fan de wrâld safolle mooglik tsjin te gean.