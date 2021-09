Gemeenteried Ljouwert wrakselet mei wenarken yn Eastersingel en by Grou

"It hat noch it measte fan tunnelfisy. As de beswierskriftekommisje it al in pear kear ôfwiisd hat en de rjochter ek, snap ik net dat b. en w. hjirmei trochgean wolle."

Beswieren

Beswieren binne ûnder oare de grutte fan de arken en it feit dat it plak dêr't se komme te lizzen natuergebiet is en sels ûnderdiel fan de ekologyske haadstruktuer. Bewenners fan it eilân en besitters fan rekreaasjewenten dêr hawwe dan ek al beswier makke tsjin de komst fan de trije arken.

"Die verhuizing is afgesproken en de raad heeft er ook al mee ingestemd", seit wethâlder Wassink yn in earste reaksje. Neffens him ûntstiet der in 'folslein nije' situaasje sadree't de ried grien ljocht jûn hat foar it wenarke-bestimmingsplan.