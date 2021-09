Earste Fryske bioskoopfilm yn 20 jier yn premjêre: "Moaiste baan dy't ik hân ha"

De film is makke mei sponsorjild en dat moat no werom fertsjinne wurde mei kaartferkeap. "Minsken moatte no kaartsjes keapje", seit regisseur Janko Krist. "We meitsje de hiele tiid filmkes, organisearje gekkichheden." Sa moat de film in soad oandacht krije yn de provinsje is it plan.

"We ha no dus in premjêre yn Ljouwert, mar de kommende tiid ek yn Drachten, Snits, It Hearrenfean en Frjentsjer. Oeral sokke eveneminten, prate mei minsken, bier drinke. No mar hoopje dat de minsken nei de film geane."